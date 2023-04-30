紅襪內野手阿洛尤（Christian Arroyo）在張育成受傷之後，被總教練安排重回先發打線，30日對戰守護者，他繳出本季首次3安猛打賞，還有兩分打點，幫助紅襪8比7在延長賽逆轉勝。阿洛尤最近7戰敲了6安，打擊率突破兩成來到0.226。另一位上來救火的新秀瓦德茲（Enmanuel Valdez）上陣5場更繳出0.313的超高打擊率。

張育成原先開始站穩先發游擊手的位置，即使對方先發投手是右投手，他也照舊能夠上陣打第九棒。張育成受傷之初讓紅襪內野二游手忙腳亂，不過在總教練柯拉（Alex Cora）緊急調整的結果，此戰讓瓦德茲出任二壘手，阿洛尤擔任游擊手，受傷回歸的中外野手杜蘭（Jarren Duran）持續手感發燙，打擊率維持在4成，紅襪的中路守備漸漸穩住了。

紅襪首局就有主砲狄弗斯（Rafael Devers）轟出3分全壘打，第4局有瓦德茲深遠的二壘打、阿洛尤的安打再添分數。第6局康納王（Connor Wong）盜壘讓守護者發生守備失誤，阿洛尤趁機從三壘跑回，紅襪一度領先5分。守護者奈勒（Josh Naylor）第7局滿壘時擊出3分打點的二壘打，殺到延長賽差點讓紅襪翻船。

10局下半，落後1分的紅襪靠著阿洛尤滾地安打送回追平分，後面佛度戈（Alex Verdugo）再見安打送回阿洛尤。總計守護者擊出14支安打，紅襪16支安打，阿洛尤立下紅襪打線頭功，吉田正尚擔任第二棒，4打數1安打。