近來天氣忽冷忽熱，慎防致死率達7成的心因性休克上身。之前曾有男星高以祥、導演明金成等青壯年者因此猝逝，醫師表示，長期熬夜、生活工作壓力大、突然間劇烈運動、短時間內氣溫變化，都是誘發心因性休克的因素，尤其青壯年族群正值打拚階段，常易身陷心因性休克的危險情境，一旦發生就讓人措手不及。

烏日林新醫院心臟血管醫師李榮基表示，心臟如同人體的幫浦，將血液從心臟打出，運輸至各器官組織，提供氧氣及養分供給。心因性休克即心臟作為幫浦的功能喪失，導致人體因器官損傷、缺氧而喪命。

他表示，心因性休克依據危險性及成因，可分為心臟衰竭與心室頻脈等致命性心律不整兩種，「兩者在臨床上都很難搶救，又以致命性心律不整風險最高，病患一旦發作，經常瞬間倒地猝死。」

他說明，心室頻脈等致命性心律不整是心跳可達每分鐘心跳約180～200下，遠高於正常值的60~100下，易造成腦血管循環瞬間灌流不足，使病患突發性昏厥、瞬間倒地。

李榮基表示，臨床上常見的高危險因子包括抽菸、三高、少運動、肥胖、有家族遺傳史、有心血管病史、先天性心臟病等體質者、45歲以上男性、55歲以上女性、完美主義者，以及長期熬夜、生活工作壓力大、突然劇烈運動、短時間內的氣溫變化，都是誘發心因性休克的因素。

李榮基表示，多數心因性休克的患者在發病前無徵兆，但若有胸悶、胸痛、莫名心悸、心跳加速、噁心想吐、嘔吐、暈眩、失去意識等症狀，應儘速就醫治療。