台北市立委第4選區（內湖、南港），國民黨人選將由台北市議員李彥秀、游淑慧進行初選。日前已在信義、南松山獲得立委提名的台北市議員徐巧芯認為，游找議題的能力在全藍營政治人物中名列前茅，只有她才能在讓藍營選民歸隊的同時，還能吸引中間選民買單，號召民眾一同在初選民調時給她支持。

徐巧芯昨（29）日在臉書表示，從過去的卡神案，到近日主打北農質譜儀「校正回歸」的案子，都顯示游淑慧找議題的能力，在國民黨的政治人物中名列前茅。

「2024內湖南港要面對的是民進黨的強敵，以我對選戰的觀察，只有求新求變的打法，才有機會勝出！」徐巧芯分析，游淑慧因為有擔任公務員的經驗，對於數字及公部門的運作熟悉又敏銳，不會被人以半真半假的謊言呼嚨，還從來不被「摸頭」，若能進到立法院，一定可以發揮極大的戰力。

徐巧芯強調，游淑慧敢衝鋒陷陣，能讓港湖的選戰成為熱戰，讓藍營選民歸隊，同時還具有挖掘議題真相的能力，能夠以實際證據檢驗民進黨，讓中間選民買單，甚至在2024的選舉過程中協助總統候選人往前邁進，「她善言敢戰，我真心力挺！」