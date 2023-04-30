大陸女星劉濤以《琅瑯榜》霓凰郡主一角暴紅，今年44歲的她以幹練女強人形象著稱，不過她最近曬出一組全身白衣白褲的仙女照，只見她一頭浪漫的波浪捲看起來溫婉又有氣質，不過有眼尖的網友卻發現她的臉部輪廓竟與「最美小三」韓國女星韓韶禧非常相似，紛紛詢問：「真的變美了好多，好想知道她到底做了甚麼？」

劉濤最近的回春照片撞臉韓國女星韓韶禧，有網友曬出類似造型的對比照，兩人輪廓看起來確實有幾分神似，過往劉濤的五官看起來比較瘦削，但近期照片臉部線條看起來卻相當飽滿，看起來變年輕許多。

劉濤（左）的新妝容被指神似韓韶禧。（圖/達志）

狀態極佳的她也引起網友們的好奇，紛紛表示：「最近微整行業是不是出狠活了女星都集體回春」、「臉明顯的爆滿了」、「來看看劉濤最新照片一直這麼美好嗎」、「秘訣就是，首先你得有錢」、「稱讚姐姐美就行，怎麼看都跟韓素希不像，尬了」、「劉濤還是好看，抗老」、「人家腹肌白練的啊，該吃吃，該喝喝，該運動運動，懶人就是覺得不可能」「不敢相信，永遠叫不醒裝睡的人」、「這不比韓素希美麗動人？論輩分和資歷就算像也應該是韓素希像劉濤」

事實上，劉濤2007年閃婚「京城四少」之一的富商王珂，一度為愛引退，但後來王珂遇金融危機瀕臨破產，她連接好幾部戲，復出賺錢救夫，拯救家中經濟危機，而夫妻間的感情多年來都相當恩愛，不過近年來頻傳出婚變，工作室也火速否認，揚言提告。