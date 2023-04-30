彰化市南瑤宮今天展開7天6夜的笨港進香活動。（孫英哲攝）

國內外分靈廟宇眾多的彰化市南瑤宮，今天上午展開癸卯年笨港進香活動，將進行為期7天6夜的「徒步百年古香路」之旅，行經的地區將涵蓋彰化、雲林與嘉義等3個縣市、25個鄉鎮市，遶境全程將近3百公里。

今年南瑤宮前往笨港進香活動輪由老二媽會、興二媽會、老五媽會合辦，今天上午8點起駕，晚間駐駕雲林縣西螺鎮；5／1日／駐駕雲林北港；5／2上午10點在嘉義笨港天后宮舉行「換龍袍儀式」、晚上在嘉義新港奉天宮舉行大公祭典；5月3日在新港奉天宮舉行「會香儀式」與「接頭香（或稱祭頭香）。

5月4日駐駕彰化溪州；5月5日上午在北斗鎮大新路及中新路口進行「接貳香（或稱祭貳香）」；5月6日回鑾彰化市，並在市區遶境。

彰化南瑤宮共巿10個媽祖會組織，百年進香活動下來，各媽祖會輪值進香活動也發展出不同特色，素有「大媽四愛食雞、二媽五愛冤家、三媽六愛潦溪」的說法，在國內的媽祖進香活動中相當有特色。

廟方解釋，上述諺語是指南瑤宮大媽、四媽信徒因許願有求必應，因此供奉的牲醴特別豐盛，故稱愛食雞；二媽會和五媽會信徒常有爭執、糾紛，日治時期還曾由霧峰林獻堂調停勸和，因此有二媽五愛冤家的說法；三媽六進香年回程須渡過濁水溪，經常遇到河水上漲須涉水過溪，所以「愛潦溪」 。

因應不同媽祖會輪值笨港進香活動，職司「接（祭）頭香」任務的宮廟也不同，依照慣例，當進香年如果是「大媽年（或稱大媽四）」，即由彰化大南門開彰祖廟負責；進香年為「二媽年（或稱二媽五）」，由彰化五福戶市仔尾開基祖廟負責；如果進香年是「三媽年（或稱三媽六）」，則由彰邑彰山宮負責，三個宮廟輪流「接（祭）頭香」的順序，2百多年來始終維持不變。

今年進香年為「二媽年（或稱二媽五）」，故由彰化五福戶市仔尾開基祖廟負責「接（祭）頭香」；至於「接（祭）貳香」，由於也是一項極為光榮的任務，為了確認其確實具有接（祭）貳香的身分，因此接（祭）香的宮廟必須持有一半的憑證信物，在最早期時是「龍銀」，後來改為「仿古銀牌」，這次負責接（祭）貳香重任的是輪由北斗中圳白鶴宮擔綱。