花蓮縣壽豐鄉、鳳林鎮一期作早植西瓜今年初受寒流影響受損，且受災面積均達現金救助啟動標準，經花蓮縣政府向中央爭取，每公頃救助額度為6.2萬元。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

今年1月寒流影響，花蓮縣壽豐鄉、鳳林鎮一期作早植西瓜「凍傷」嚴重，農業單位現勘評估，兩處受災面積均達現金救助啟動標準，經花蓮縣政府向中央爭取，每公頃救助額度為6.2萬元，其中，壽豐受災瓜農申請救助期限至5月8日，鳳林則是5月1日。

鳳榮地區瓜田面積約400公頃，其中鳳林鎮出產的西瓜，曾獲2016年國宴餐會上水果，有「總統瓜」美稱；壽豐西瓜田面積約500公頃，主要以「果豔」西瓜為主，不過今年初受寒流影響，加上3、4月期間，花蓮雨勢不斷，兩地西瓜均傳出受損情形。

農業處長陳淑雯指出，鳳林鎮與壽豐鄉一期作西瓜均出現主蔓生育變緩、正常節位著果不良等遲發性受災情況，其中，鳳林受害面積約135公頃、壽豐則是約90公頃，經縣府農業處勘災小組現勘評估，兩地損害程度均為20％，已達現金救助啟動標準。

農業處向農委會申請，分別在4月20日及28日公告鳳林鎮與壽豐鄉辦理一期西瓜1月下旬寒流農業天然災害現金救助地區，兩地救助額度均為每公頃6.2萬元，鳳林申請截止至5月1日，壽豐鄉則是5月8日，例假日照常受理，若受理最後一日適逢假日，則順延至次一上班日。

陳淑雯說，農友申請現金救助時，請依農產業天然災害救助作業要點規定，檢具相關文件至土地所在地公所辦理，救助對象應為實際從事農作生產的自然人；申報項目損失率達20％；短期作農產品於同產季，救助以一次為限。若符合申請救助條件的受損瓜農，可赴土地所在鄉鎮公所申請現金救助及低利貸款所需受災證明。

縣長徐榛蔚提醒，氣候異常，農友若發現農作受天然災害影響生長異常，請務必主動向當地公所通報，確認受災情形；另鄉鎮公所應動員人力到受天然災害的田區勘查及拍照取證，協助受災農友儘早復耕、復建，維護申請天然災害救助的權益。