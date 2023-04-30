隨著湖人4勝2敗淘汰灰熊完成季後賽首輪「下剋上」戲碼，「小皇帝」詹姆斯終於把他內心不滿情緒完全發洩出來！詹皇30日發布IG動態寫著，「如果你在森林看到我跟灰熊搏鬥，請救那頭熊吧！」充分表達出他可以幫助湖人淘汰灰熊的激昂與暢快情緒。

其實詹姆斯不只發文發洩內心情緒，他在29日G6比賽還沒打完，就直接走進休息室內拒絕跟灰熊球員擁抱握手，可見他有多麼不爽灰熊球員先前的狂妄言論與舉動，尤其是放話可以輕鬆守住詹姆斯的灰熊前鋒迪昂布魯克斯。

早在今年1月期間，迪昂布魯克斯就曾嗆聲自己掌握守住詹姆斯的答案，等到季後賽首輪灰熊在主場贏球，布魯克斯甚至放話詹姆斯早已過了巔峰期，沒有本事能在他的頭上狂轟40分，隨後湖人接連拿下G3與G4聽牌，布魯克斯與灰熊球員才都開始閉嘴。

沒想到灰熊G6完全被湖人打到毫無還手餘地，最後更是慘輸40分收場，只能黯然收拾東西回家，詹姆斯在G6整場比賽都沒有挑釁或羞辱對方的舉動，在其他湖人隊友瘋狂慶祝時，只是一個人默默坐在板凳，隨著他提前離場拒絕握手，才讓外界感受到他終可發洩的內心情緒。