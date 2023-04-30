模特兒出身的女星邵庭，憑藉甜美外型獲選2006年宅男女神，個性活潑且敢衝敢玩的她，經常受邀到各大綜藝節目擔任嘉賓，更被看好將成為新生代主持人，但在演藝圈如此高壓的工作環境中，導致她妥瑞氏症發病，這也讓她重新檢視自己的生活，日前她在節目上分享曾被一名網友造謠霸凌，更嗆她利用妥瑞症賣慘，對此，主持人小S聽聞也替她抱不平直嗆酸民「管好自己人生」。

邵庭日前在節目《小姐不熙娣》中提到，曾經有個網友留言說她很可惡，接著提到邵庭曾在高中時期仗著自己長得漂亮欺負別人，更因單純看他不順眼擋在他前面不讓他走，最後直嗆邵庭「現在用妥瑞症賣慘，根本不值得可憐」一番話讓邵庭看了相當氣憤，強調自己沒有霸凌他人，更沒有用妥瑞症賣慘。

接著，她提到，自己事後還氣到開直播質問對方「妥瑞症很慘嗎？」也說明當初之所以會公開自己有妥瑞症，是因為多數人都不了解這個疾病，導致有許多小朋友因為這樣在學校被嘲笑、欺負，她認為，自己身為公眾人物有一個平台，可以告訴大家什麼是妥瑞症，讓大家更瞭解之後就不會再欺負有妥瑞症的小朋友。

此外，也藉機告訴大家「我妥瑞症，我還是過得很好」此話一出，讓在旁的小S大讚她的態度相當正面，但她也罕見動怒直言「大家可不可以管好自己人生啊，為什麼要去攻擊別人的人生」。