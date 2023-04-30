馬英九結束希臘「德爾菲經濟論壇」行程，於今（30）日清晨搭機返台，他在桃機發表簡短談話，呼籲各方敦促兩岸進行避戰對話以謀和平，也要求民進黨政府確實遵照中華民國憲法跟兩岸人民關係條例推動兩岸關係。

馬英九結束希臘「德爾菲經濟論壇」行程後，搭乘中華航空公司CI62班機，於今日清晨6時11分抵達桃園國際機場，國民黨籍立委鄭麗文、李德維、徐志榮、游毓蘭、張育美、呂玉玲、曾銘宗拿著國旗到登機門口接機。

馬英九在走出桃機第一航廈時發表簡短談話，他表示，出席希臘德爾菲經濟論壇發表談話時，約有上千名來自歐洲的專家學者參加交換經驗，大家都認為維護兩岸的和平、區域的安全至為重要，他並且呼籲各方敦促兩岸進行避戰的對話，以謀和平。

馬英九也要求民進黨政府，確實遵照中華民國憲法跟兩岸人民關係條例推動兩岸關係，才能符合國家的要求，他說，與會各國的專家學者對此也都非常認同，「希望我們在這邊聽到的聲音、發表的聲音，蔡政府能夠聽進去，也能夠實踐起來，這才是符合我們國家人民的需要。」