VIVERSE總經理林俊吳表示，本次與實踐大學服裝設計系和ELLEverse合作，帶領新銳設計師共同開拓時尚產業在元宇宙的無限可能。在元宇宙中創意的展現不需受現實的束縛，藉由團隊提供技術支援Web3經驗傳承，學生得以在元宇宙釋放新銳原創時髦觀點並獲得創作商轉能力。這次產學合作開啟VIVERSE元宇宙生態系全新篇章，我們將帶領更多不同領域的人才接軌虛實整合的Web3時代。

VIVERSE自去年與ELLE打造時尚元宇宙ELLEverse，即著手助力實踐大學服裝設計學系推動數位行銷及元宇宙虛實整合課程，提供 Web3 領域經驗和平台技術支援。在大四必修課中，學生自AI生成藝術、3D服裝設計、元宇宙應用、Web3商業模式等業界講師習得 Web3 時代必備技能並實際演練。

另外，VIVERSE旗下NFT商城VIVERSE Market也結合VIVERSE Avatar虛擬化身換裝功能，上線的首波獨家藏品即為由實踐大學服裝設計學系畢業生以3D技術創作的《2023 SCFD SHOW》系列16套時裝賦能 NFT，在元宇宙環境中呈現大膽創意、栩栩如生的服裝細節，從設計製作、展演模式到發行都實現永續時尚。