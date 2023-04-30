小孩的學校作業時常難倒家長，大陸微博近日瘋傳一段影片，是一名有理工科碩士學位的爸爸正在解小學一年級兒子的數學作業，花了10分鐘還解不出答案，久到連一旁的兒子都看不下去，問爸爸「要不要看答案」，笑翻網友。

小一數學題難倒碩士爸。(翻攝自YouTube)

根據微博影片，湖北一名理工科碩士畢業的爸爸正皺著眉頭苦算兒子小學一年級的數學題，但他算了10分鐘，額頭都冒汗還解不出答案，兒子在旁邊看不下去，貼心拿解答問「爸爸，你要不要看答案」，但爸爸不死心，拒絕看答案，繼續與題目纏鬥。

影片顯示，這題數學題為「『迎奧運，講文明，樹迎風』這9個字分別代表1～9這9個不同的數字，將這9個數字放在奧運五環中，使得每個圓內各數之和都等於13，請算出一種來。」

影片曝光後，許多網友看了笑翻，紛紛留言，「對理科男最大的侮辱就是給他看答案」、「兒子的話侮辱性極強」、「一生要強的的爸爸」；也有網友幫爸爸說話，「他肯定會做，但是他要用孩子學過的方法來教他，否則他可能早就解出來了」、「感覺現在一到三年級數學題，就像玩腦筋急轉彎」。

另外有人公布答案，是從左到右填入4、9、1、3、8、2、5、6、7，「把1～9中的數字，兩個或三個相加等於13的列出來，套在不同的字裡就解出來了，用這種最笨的方法就能順利解答出來」。