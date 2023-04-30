拜登政府高階官員今天告訴路透社，美國總統拜登和菲律賓總統小馬可仕5月1舉行峰會時預料將達成兩大協議，一是擴大商業往來，二是就兩國對中國的共同關切加強軍事接觸。

小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr）預計明天抵達美國進行4天訪問。菲國官員表示，小馬可仕此行意在重申菲美這兩個長期盟邦之間的特殊關係。

拜登政府高階官員今天表示，小馬可仕政府雖同時與中國和美國尋求良好關係，但馬尼拉當局益發憂心北京當局的「挑釁」外交，因此尋求與盟友建立更強健的關係。

這名官員表示：「我們尋求的並非挑釁，而是提供菲律賓道義和務實支援，讓他們在複雜的西太平洋取得成功。」他補充說：「他們的地理位置極為關鍵。」

專家表示，為了反制中國兩棲作戰入侵台灣，華府把菲律賓視為可部署火箭、飛彈及火炮系統的潛在地點。

小馬可仕這次訪美之前，即便中國外交部長秦剛週末才造訪過馬尼拉，菲國昨天已指控中國海警船在南海做出「危險動作」和「侵略性戰術」，是中菲在爭議性南海海域一連串事件的最新一起。

面對中國這番施壓，菲律賓和美國迅速升高國防往來，包括大規模軍事演習，美國並在最近擴大他們在菲國基地的軍事部署。美菲這項基地協議引發中國反彈。

鑒於美菲關係曾一度於小馬可仕前任的杜特蒂（Rodrigo Duterte）時代陷困，上述美國官員表示，5月1日的這場峰會將是努力讓「同盟管理習慣」恢復到1970和1980年代水準的一環。

這名官員說：「這是試圖建立一個新的雙邊關係，一個顯然有著關鍵安全要素的關係。然而…小馬可仕總統訪美的構想和目標是展現出這段關係的其他要素。」

這名官員表示，美國計劃加強美日菲的三方對話，而小馬可仕總統將會在美國國防部針對海上聯合巡弋的議題進行討論。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1120430