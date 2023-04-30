47歲好萊塢影星莎莉賽隆（Charlize Theron）擁有凍齡的美貌與精湛的演技，曾憑電影《女魔頭》拿下奧斯卡影后。近日，莎莉賽隆帶著2位寶貝女兒，前往迪士尼遊樂園遊玩，只見女兒與好姐妹開心奔向遊樂設施，而身為「老母親」的莎莉賽隆則坐在路邊休息兼顧包，親民模樣曝光之後，讓不少影迷都驚呼：「哪來這麼美的顧包小妹啦？」

奧斯卡影后莎莉賽隆因為精湛的演技深受不少影迷喜愛，然而私底下的她其實相當親民又生活化，近日她在IG曬出帶自己的女兒來到迪士尼遊樂園的照片，只見她看著女兒與好姐妹開心衝向遊樂設施的背影，莎莉賽隆卻坐在旁邊休息，幫小朋友顧包包，讓她既無奈又好笑喊道：「我是包包隊長。」

從莎莉賽隆的其他照片中可看出，她無奈地坐在路邊，只見她頭上似乎帶著熊耳樣式的裝飾髮箍，臉上保持冷靜的表情幫女兒「顧包包」，身旁的遊客與工作人員人來人往，但似乎都沒有人認出這位「顧包小妹」的其實竟是鼎鼎大名影后莎莉賽隆。

畫面曝光後，立刻吸引將近8萬名粉絲到場關心，大家紛紛表示：「這麼漂亮的媽媽在這邊工作？」、「天使降臨！」、「希望女王玩得開心！」、「超可愛。」、「在路邊還是很美。」、「超棒的老媽。」、「天啊妳們太可愛了！」