一名王姓前電視節目製作人本月10日在北市內湖區遭人持手槍狂轟15槍，導致腿部中彈4槍，經送醫後幸運搶回一命，歷經北市警方組成專案小組積極追查蒐證，得知槍手偷渡出境，根據最新消息指出，警方於日前兵分多路於新北及澎湖等地，循線帶回11名幫助槍手逃亡的共犯，後續將依法偵辦。

回顧案情，北市內湖區康寧路本月10日發生槍擊案，51歲王姓男子遭槍手當街開15槍，小腿中彈送醫，檢警17日在彩虹河濱公園河道打撈出犯案用的機車，經數日分析資料，鎖定某黑幫份子涉有重嫌，檢察官已發出拘票，交由警方追緝涉案凶手。

本案發生後，臺北市長蔣萬安表示治安首善之區發生槍擊案，是公然挑戰公權力，絕不能容忍，要求警察局在最短時間內破案，務必整肅治安。局長張榮興多次主持專案小組會議，要求辦案人員運用科技偵查技巧積極蒐集事證、整合情資，縝密分析深入查緝，指示打擊犯罪絕不鬆手，除惡務盡，一個都不能放過。

警方指出，槍手犯案後隨即偷渡出境，專案小組循著槍手逃逸足跡溯源追查，發現相關接應逃亡事實，於28日動員近百名警力兵分多路至新北市新莊、三重、土城區、澎湖縣馬公市等處所執行拘捕、搜索，查獲林、許、李、劉、陳姓等11名涉案犯嫌到案，並搜索查扣子彈35顆、擦槍工具等證物，全案依違反槍砲彈藥管制條例、殺人未遂等罪嫌移送臺灣士林地方檢察署偵辦，深入追查犯案動機。

臺北市政府警察局表示，治安工作絕不容許不法分子挑戰，任何違法犯罪警方一定以結合所有力量深入追查、緝凶，持續不懈執行檢肅掃蕩各項犯罪行動，賡續掃黑、肅槍、打詐、緝毒等工作，打擊犯罪絕不鬆手，以壓制不法分子氣燄，淨化社會治安，讓民眾能有安全、安心的生活環境。