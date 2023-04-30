高雄一輛特斯拉電動汽車於左營區大中二路時硬切車道，還好後方駕駛緊急煞車，沒有造成碰撞。但這名電動車駕駛還下車對沒有禮讓他的汽車駕駛咆哮。左營警方對此表示，依照道交條例第48條第1項第2款道交條例第48條第1項第2款，電動車車主恐面臨1800元罰單。

警方說，根據社會事新聞影音的影片，這起行車糾紛發生在4月29日，但從影片上只看到特斯拉硬切車道，由於沒有其他路段的畫面可以佐證，無法得知這輛特斯拉是否沒有在後方提早排隊等候切入車道，或是在逼近槽化線時硬切車道。

警方目前沒有接獲車主的報案，將對此展開調查。同時警方也呼籲，民眾行車請遵守道路交通號誌行駛，不管是平面道路或高速公路，都得依照號誌與標線行駛，勿行駛至接近閘道時才硬切車道，以免發生事故。

根據道路交通管理處罰條例第48條第1項第2款，汽車駕駛人轉彎或變換車道時，不依標誌、標線、號誌指示者將處600至1800元罰鍰。