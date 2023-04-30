馬清基因為太愛狗，也已經決定未來退休後要到流浪動物之家當義工。（馬清基提供）

新北市警犬隊隊長馬清基愛狗成痴，20多年來利用空擋時間，與妻子一起在社區周邊餵養流浪狗，若遇到情況緊急，沒有立即處理就可能死亡的流浪狗，也會帶回家收養，最多時家裡有多達6隻狗，目前仍有2隻都是救援回來的，他說會選擇到警犬隊服務，也跟自己喜歡狗有關，也規畫退休後要到流浪動物之家做義工。

現年49歲的馬清基在警界已經服務29年，從基層警員一路走來，到現在於新北市警犬隊擔任隊長。他說自己之所以會這麼喜歡狗，主要是因為國小的時候，父母忙於工作無法陪伴在自己身邊，所以領養了一隻土狗作伴，從那時起每天都期待放學回家跟狗狗一起玩，也因此特別喜歡狗。

由於特別愛狗，所以幾乎每天晚間下班後都會陪著妻子一起在社區周邊餵養流浪狗，加上自己家中飼養的犬貓，每個月額外花費1萬元在這些毛小孩身上。過去也曾經遇到狀況比較危急的流浪狗，若不馬上救援就有死亡的風險，所以救回家飼養，最高紀錄家中有多達6隻救援回來的流浪狗，目前為止家中剩下的2隻狗也都是當時救援回來的。

談到過去救援流浪狗的經驗，馬清基回憶，曾經有一隻大約9歲的流浪狗，因為太活潑常常跳到別人車上，但也因此遭到追打，後來被通報抓到收容所，最後馬清基決定將她「收編」，並取名為「暴牙」，就這樣一起生活了大約5年的時間。

但是後來暴牙罹患惡性腫瘤，狀況十分嚴重，已經無法進食跟便溺，但是她看到馬清基仍然猛搖尾巴，馬清基說，那個樣子就像暴牙在告訴自己：「我沒事啊你不用擔心。」但看著仍然非常不捨，後來再一次危急的情況下，馬清基抱著暴牙要去醫院，結果還來不及上車，暴牙就在自己懷裡斷了氣，也讓他深刻體會到什麼是錐心之痛。

因為實在太愛狗了，所以馬清基已經規畫好，未來退休後，要到流浪動物之家做義工，目前距離退休還有10年左右的時間，因為在警犬隊可以學到訓練犬隻行為、犬隻特性，以及基本醫療知識，所以在未來應該可以運運得上。

目前在警犬隊已經服務將近8年，回想10年前在蘆洲分局服務時，看到警犬隊在服勤的畫面，就已經感到很驚喜，並默默許願希望能到警犬隊服務，後來過了2年，因時任警犬隊長即將屆齡退休，對外徵求接任者的公告，因為符合資格便毅然決然報名，也有幸獲得當時隊長的肯定，順利錄取該職務，並一路服務至今。