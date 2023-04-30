釀酒人總教練康索(左)與主審理論。（美聯社）

NBA東區老大密爾瓦基公鹿在季後賽首輪爆冷出局，當家球星「字母哥」阿提托康波（Giannis Antetokounmpo）在記者會上毫不掩飾自己的煩悶。字母哥主張「在體育界中沒有所謂失敗。」他舉例說：「你的工作會讓你每年都獲得升遷機會？若沒有，代表你每年做的工作都是失敗的嗎？」

密爾瓦基釀酒人王牌投手柏恩斯（Corbin Burnes）說：「我想公鹿在外界看來是一個失敗吧，因為他們身為第1種子，本來就會被預期要打贏。但是在籃球、棒球、足球或是任何比賽，即使你是比較優秀的隊伍、高順位種子、高薪的球隊，在你實際上陣之前都沒有意義。」「要有一個成功的球季，難道是一定要拿下總冠軍嗎？照這麼說，每年30支球隊就會有29隊是完全失敗的球隊。」

釀酒人總教練康索（Craig Counsell）說：「（阿提托康波）他的回答引發大家思考，所以這是個很好的回應。對於球迷來說，當然是贏球最要緊，這很合理，每個人都想贏。阿提托康波讓我們有不一樣的想法，這很有趣。」

沒拿冠軍就失敗，確實也是某些球員的想法。天使隊「神鱒」卓奧特（Mike Trout）今年在棒球經典賽前說，美國隊的任務就是把冠軍獎盃抱回家，「我加入的目的只有一個，贏下冠軍，除此之外都是失敗。」既然有明確追求的目標，達不到目標當然就算失敗了，本屆最後是日本隊摘冠。