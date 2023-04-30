台灣近期詐騙猖獗，近日又再傳出，詐騙集團監禁並強迫被害人開設網路銀行事件。對此，國民黨立委賴士葆昨（29）日預告，他將會推動修法，降低重罰詐騙分子的標準、將他們處以重刑。

日前台中發生遭詐騙集團控制的民眾，被集團成員押至銀行辦理網路銀行時，趁隙向行員求救，警方先跟監至詐騙集團據點後，再與專案小組一同進行攻堅，最後一共救出7名被害民眾的事件。

賴士葆昨在臉書發文，除了分享上述案件相關報導，他並痛批，行政院似乎仍不知，需要以嚴刑制裁詐騙集團。賴士葆表示，在行政院最新的《刑法第302條》修法草案中，要剝奪被害人行動自由7日以上，才會被處以重罰，而他將會推動修法，將標準降低至3日。

許多網友也在賴士葆的貼文留言，除了表示支持，他們的意見也包括「法院時常輕判詐騙分子，難怪他們的氣焰壓不下來」、「真不知我們的政府在做什麼」、「民進黨根本看不到人民的恐難，聽不到人民的害怕無助」、「3日太多天了吧？我連1日都無法容忍」、「詐騙除了重罰，應該要再處以鞭刑」。