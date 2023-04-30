性行為越來越普及，泌尿科醫師表示，仍有不少人缺乏安全性行為的觀念，男性若要性生活幸福又無後顧之憂，要注意4件事情，包括使用避孕措施等，尤其，男性應在性行為後儘速清洗性器官，避免細菌和病毒的滋生與傳播。

台北慈濟醫院泌尿科醫師戴定恩在其臉書表示，近來性教育越來越普及，但還是有不少人沒有正確的 安全性行為 觀念，男性若希望性生活幸福美滿，沒有後顧之憂，要注意4件事情。

1. 使用避孕措施：性行為是一種高風險行為，可能導致性病和懷孕等問題。使用避孕措施可減少懷孕和性病的風險，並提高性行為的安全性。

2. 注意性器官衛生 ：性器官衛生是男性健康的重要部分，男性要定期清洗陰莖和睾丸。

3. 尊重對方的意願 ：進行性行為時，男性應尊重對方的意願。若對方不想進行性行為，男性應該立即停止行動。

4. 定期接受性健康檢查：定期接受性方面的健康檢查，可檢測是否感染性病，並及時採取治療措施。同時，男性應在性行為後及時清洗性器官，避免細菌和病毒的滋生和傳播。

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