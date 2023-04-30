教育部國教署「2023總統教育獎歷屆獲獎者生命教育專題講座暨展演活動」從4月17日至11月3日辦理，申請通過並獲核定的各高級中等以下學校，可透過「總統教育獎歷屆獲獎者生命教育人才庫」遴選講師，邀請到校進行講座展演等活動，期能帶來社會正向的影響。

積極推動身心障礙者自立生活的講師陳彥廷，是苗栗泰安鄉的原住民身心障礙者，他曾到日本研修身心障礙者自立生活，認為所謂「自立生活」並不是要障礙者必須自立自強，自食其力，而是應該學習透過輔具、人力協助、良好的社會制度，使融入社區，找到自己的生活模式，讓身障者也可以和一般人一樣生活。

講師吳真萱就讀國小一年級時入選學校體操隊，但因過度練習導致傷害，曾經歷三次開刀、手脫臼、比賽受傷等狀況，讓她多次想要放棄，所幸在家人、隊友、朋友的鼓勵下，讓她繼續堅持下去，並獲選國手代表國家出國比賽，更以12歲稚齡獲得全運會平衡木冠軍，是台灣有史以來年紀最小的冠軍得主。

吳真萱說，未來希望可以成為一名好老師、好教練，以自身的生命成長過程，從學生的角度為出發點，能夠貼近學生的生活，激起學生好奇心，來分享生命的意義及理念，既能幫助自己也幫助他人。

講師吳美琳來自低收入家庭，卻沒有一絲貧乏困頓的自卑，用自信滿滿的笑容明自己是生命的鬥士。她在幼兒園時參加「超級童盟會」電視節目，即展現音樂天分；國中參加電視台「超級紅人榜」歌唱競賽，雖鎩羽而歸，但是沒有因此氣餒，仍持續加強歌唱實力，準備再挑戰，因為她相信，機會是給準備好的人，期望自己能成為一位能駕馭國台語、日語、舞曲的專業歌手。

教育部國教署表示，講師即使身體有障礙或遇到困難仍努力向前，不畏艱難的一路前進築夢，最後走出自己的道路，並且善用生命宣告自己在「努力向上、堅強、挫折、悲傷」這門課上的精采演出，藉由講師的親身敘說，相信對學子們都能留下深刻的正面影響。