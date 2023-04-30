男星劉至翰出演過多部本土劇，淡出演藝圈2年的他，現已轉行房仲業，但仍會在社群媒體分享日常生活。他日前發文表示，自己也有購買美式賣場好市多的綜合莓果，而該商品卻被驗出含有A肝病毒，讓他慘問：「整包吃完了怎麼辦？」

劉至翰近來熱衷於戶外健身運動，對於飲食健康也相當重視，於是購買了好市多的綜合莓果，怎料，該商品卻被驗出含有A型肝炎的病毒，而已經吃完的他，不禁在臉書發問：「我想請教，我這種整包吃完的怎麼辦？」並標註了好市多中壢店及食藥署。

貼文一出，有同樣情況的網友留言表示：「哥，我也是」，也有網友提供解決方法，「喝銀離子水排毒」、「就是盡量喝水代謝掉即可，水：是最好良藥」、「像你有規律的生活與運動，我想自體免疫功能應該可以抵擋的」。劉至翰還在留言區開玩笑自嘲，「我是想說營養豐富，結果太豐富……」、「我是幸運兒其中之一」、「我要要求賠償單一純麥啤酒一年份」。

好市多本（4）月11日在美國爆出因食用綜合莓果而罹患A型肝炎的案例，隨後食藥署也進行邊境措施，協同高雄市衛生局針對該商品進行檢驗，結果有1件抽樣的產品檢測出陽性，於是立即通報好市多全面下架該商品，但該商品至今已售出萬包，後續仍須追蹤已購買會員的健康狀況。