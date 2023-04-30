依據我駐菲國代表處最新資訊，菲國已核准我國6家屠宰場生產的生鮮豬肉輸銷該國，農委會主委陳吉仲指出，後續將盡早完成輸菲豬肉檢疫證證明書樣張作業，以正式啟動生鮮豬肉輸銷菲律賓。豬農表示，豬肉外銷近年持續衰退，加蓋增養的規劃也不如預期，恐淪畫外銷大餅，「外銷菲國究竟是目標或只是指標，農委會應該說清楚」。

農委會防檢局表示，菲律賓農業部於2022年9月間派員來台，就我國屠宰場設施設備及屠宰衛生檢查流程進行查核，本次菲國核准我國屠宰設施，及對我國官方管理體制的認可，是因為非洲豬瘟全球肆虐狀態下，我國成功防堵疫病於境外，撲滅口蹄疫並朝向清除豬瘟目標邁進的最大肯定。

農委會畜牧處副處長江文全表示，國內豬肉自給率9成，有1成需求靠進口補足，這次生鮮豬肉能夠出口菲律賓，但未來並不會擴大飼養規模，因為豬肉都是採部位肉外銷，畢竟各國飲食和烹飪習慣都不同，因此會把最有利的部位賣到最有需求的國家。

江文全舉例，丹麥在地習慣吃里肌肉，五花肉等就賣到亞洲來，美國雞肉都吃雞胸肉，腿肉等就賣到東亞，而菲律賓因為燒烤的飲食文化，對豬內臟和豬皮的需求非常高，剛好也對台灣這些部位的去化有所幫助。

雲林口湖養豬生產合作社經理洪健鈞表示，2020年6月17日台灣正式從口蹄疫區除名，時任農委會副主委黃金城表示，會針對現有佔5、6成養豬場，在足夠空間下加蓋增養，預計能增養數量100萬頭提供外銷。然而外銷豬肉從2020年4158公噸衰減至2022年的3117公噸，台灣豬隻在養頭數更驟減20萬頭，這次生鮮豬肉外銷菲律賓拼訂單，農委會要先說清楚是目標還是指標而已。

洪健鈞指出，畫外銷大餅讓豬農有些增養希望，但4月初中央畜產會補助冷凍廠坑殺豬農，不理性打壓豬價，合理懷疑中央畜產會拿百億養豬基金裡，用來保障豬農收益穩定產銷28億基金，用來補助冷凍廠坑殺豬農，穩妥妥的殺豬盤。