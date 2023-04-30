職棒桃猿「樂天女孩Rakuten girls」啦啦隊成員，同時也是知名YouTuber團體「反骨男孩」成員的琳妲（林羿禎）憑藉甜美臉蛋與火辣身材，在IG上擁有74萬人追蹤人氣相當高；經常在社群分享日常的她，日前上傳一段她在場邊應援時，竟差點被快速飛來一顆棒球砸中頭，而這驚險畫面也被拍了下來，讓琳妲事後看到仍心有餘悸直呼「差點要直接破蛋……」。

影片中可見，身穿白色啦啦隊服與同色激短百褶裙的琳妲，在場邊賣力應援熱舞到一半時，似乎有東西從她頭髮右側快速掃過，讓她嚇到當場愣住站在原地，事後她向一旁的人確認後才知道原來是一顆棒球高速飛來差點砸中她。

然而，琳妲之後也將影片上傳到社群，並心有餘悸表示「差點要直接破蛋……」，對此，投出這顆球的球員陳晨威也在留言區向琳妲道歉「不好意思啊，讓妳受驚了～～」，琳妲也Instagram限時動態tag對方開玩笑寫下：「不可能想謀殺同月同日生の姐欸！？」陳晨威後來在限動詢問「我比較關心最後是打到誰？」所幸沒有傳出有人受傷。

事實上，先前味全龍應援啦啦隊小龍女「Like賴可芸」在熱舞時，就曾險些遭球場內突然飛出的斷棒砸中，所幸一旁的應援啦啦隊長勛雞及時發現，一個箭步向前神救援，用肉身擋下高速砸來的斷棒，才免於意外發生。