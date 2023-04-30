亞美尼亞新聞社（Armenpress）引述「亞美尼亞飛一航空」（FlyOne Armenia）董事長的話指出，土耳其今天在無預警情況下，向這間廉價航空公司關閉空域。

路透社報導，亞美尼亞飛一航空董事長安納揚（Aram Ananyan）表示：「出於令人費解的原因，且在沒有明顯理由之下，土耳其航空當局取消了之前授予我們歐洲航班的土國領空飛越權。」

「土耳其航空當局無預警地取消了許可，置本航空公司與乘客於一個不安處境。」

亞美尼亞飛一航空為一廉價航空公司，是摩爾多瓦飛一航空（FlyOne）子公司，2021年12月開始運營。安納揚今年2月時告訴亞美尼亞新聞社說，公司有5架空中巴士（Airbus）客機，提供飛往8個歐洲和中東國家14個目的地的航班。

自1990年代以來，土耳其與亞美尼亞即沒有外交或商業往來。

這兩個鄰國最大的分歧在於，亞美尼亞指稱1915年有150萬亞美尼亞人遭現代土耳其的前身鄂圖曼帝國屠殺。但土耳其否認這項指控。

不過今天2月，兩國之間的陸地口岸35年來首次開放，以便向土耳其南部毀滅性地震的受害者提供援助。（譯者：屈享平/核稿：蔡佳敏）1120430