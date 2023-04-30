21日啟程的大甲媽祖遶境，即將在今（30）日晚間畫下句點，小時候在大甲長大的國民黨高雄市議員白喬茵，昨天也加入隊伍參與遶境，更與前立委顏寬恒合體直播，事後她在臉書透露，國中時都穿的又涼又辣，且手機一定要拿在手上，讓網友忍不住驚呼「最辣議員！」

白喬茵昨日在臉書表示，在大甲長大的她，從小最期待的就是一年一度的大甲媽遶境，因為可以上街看陣頭、打彈珠、撿糖果、躲鞭炮、沿路吃美食，熱熱鬧鬧的場面，到處都是幸福的回憶。

白喬茵透露，讀國中以後，每年都會穿得很涼很辣，再加上一雙厚底鞋跟著走，且手機一定要拿在手上，就算沒人打電話來也要假裝在講電話，來炫耀自己有手機，不過等到大學過後，就只能坐在路邊的摩托車上定點觀看陣頭，讓她忍不住吐槽說「這種體力是怎麼回事？」

「身為海線大甲妹還是得找回辣台妹的精神！」白喬茵昨日穿著細肩帶小可愛與緊身牛仔褲，「上下全失守」現身大甲媽回鑾隊伍，除了幫顏寬恒加油打氣外，也祈願身邊的人都快樂健康，信眾們的所有不如意都能撥雲見日。