大陸五一假期出現出遊潮， 鐵路單日旅客發送人數，以及旅客列車開行列數均創下歷史新高。

澎湃新聞報導，中國國家鐵路集團指出，4月29日，鐵路迎來五一假期出行最高峰，大陸全國鐵路共發送旅客1966.1萬人次，開行旅客列車12064列，單日旅客發送人數、旅客列車開行列數均創歷史新高；4月30日，預計發送旅客1800萬人次，計劃開行旅客列車11217列。

鐵路五一小長假運輸4月27日全面啟動，自4月27日至5月4日，為期8天，大陸全國鐵路預計發送旅客1.2億人次，較2019年同期增長20％，超越歷史同期最高水準，日均發送旅客1500萬人次。

國鐵集團客運部負責人介紹，自從優化調整疫情防控措施以來，鐵路客流增長趨勢強勁。今年五一小長假，旅客出行需求旺盛，從鐵路官方售票平台12306預售情況來看，預計長假首尾長途客流為主、中間短途客流為主。

此外，長三角鐵路30日預計發送旅客360萬人次左右，將持續迎來假日出行大客流。從目前的售票數據看，今日由上海、南京、杭州、寧波等地去往北京、廣州、福州、廈門、長沙、青島等直通方向的車票基本售罄。

29日，上海站、上海虹橋站、上海南站三大火車站到達旅客人數接近50萬人次，創下新紀錄。