為推動環保，政府祭出拿環保杯買飲料可折5元，促使越來越多人自備環保杯，但一名網友日前帶著1000ml的杯子去買飲料卻沒裝滿，沒想到跟老闆反應後竟反被上了寶貴的一課，原來市售杯子的刻度都不準。

原PO日前在「爆怨公社」發文，明明水壺的刻度就寫著1000ml，結果去買1000ml的飲料卻只裝到800多，氣炸了拿回去問老闆，沒想到老闆告訴他「市面上的水壺刻度都是不準的，飲料店的刻度才精準」。

貼文PO出後，不少網友看傻眼，「再不準也不會差這麼多」、「老闆的眼睛有問題，睜眼說瞎話」、「請他們拿他們杯子裝1000毫升再倒你杯子看看」、「這個老闆不行，好歹也補個冰塊到1000c.c.」。

但也有內行人認為老闆說得沒錯，「確實如此，我測試過」、「我之前有用量杯量過，真的是參考用」、「有些保溫瓶的容量比較容易不足，常常有客人拿標榜1000毫升的保溫瓶但實際裝不到1000毫升」。

還有自稱是實驗室人員的網友說，最準的是用標準容器，也就是經認證的定量瓶測量，「而認證的方法是在4°C的環境，取1公斤的水裝在容器裡，畫上刻度，營業用容器像飲料店搖搖杯通常蠻準的，反觀自己買的水瓶，都不太行」。根據化學理論，純水在一大氣壓、4°C時，密度為1克／立方公分，純水的重量會等於其體積。