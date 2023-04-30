機車騎士被撞飛翻滾了一圈後雙腳著地，完美落地站立。（民眾提供／孫英哲彰化傳真）

完美落地！彰化市中山路一段與曉陽路口，日前發生休旅車與機車碰撞事故，機車騎士被撞飛後在休旅車引擎蓋滾了一圈，再雙腳著地站立，驚險過程全被後車行車記錄器拍下，影片被上傳社群平台後引發網友驚呼，並大讚「年輕人身體好，有練過，我給10分！」

從今天曝光的行車畫面可看到，當時一輛深色休旅車沿著彰化市中山路一段由南往北行駛，要左轉曉陽路時，與中山路一段南下的一部機車發生碰撞，機車騎士被撞飛，並在休旅車引擎蓋上滾了一圈後，雙腳落地站立，驚險過程讓直擊民眾驚喊「嚇死我了！」

「不輸鞍馬王子李智凱的完美落地哦！」上述行車畫面曝光後，引發網友熱議，眾人都對機車騎士的身手讚許有加。

看過撞擊影片的民眾表示，機車騎士很幸運，看起來受傷不嚴重，被撞飛翻滾時很像體操動作，「應該是年輕人身體好，像我們這樣的老人家被撞到就慘囉。」

警方初步調查，休旅車駕駛黃男行經路口時，疑似受到經過的車輛影響視線，轉彎時雖有特別注意，但看到的機車時還是來不及閃避；騎機車的陳男則向警方說，本來前方沒有汽車要轉彎，騎到路口才發現突然有一輛車子要轉彎，煞車已來不及。

經查，24歲的機車騎士陳男的傷勢為雙手及左腳等處擦挫傷，事發當日經檢查包紮後，並無生命危險。