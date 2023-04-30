第6屆數位中國建設峰會28日在大陸福建福州閉幕，本屆峰會發布的《數位中國發展報告（2022年）》指出，2022年大陸數位經濟規模達50.2兆元（人民幣，下同，約合新台幣223.4兆元），總量穩居世界第二，占GDP比重提升至41.5％。大陸官媒稱，推動高品質發展的「數位引擎」更為強勁。

新華社報導，峰會期間，一系列數位新技術新產品集中發布，一批數位經濟重大項目集中簽約，數據資源、數位政務、數位治理等20個分論壇成功舉辦，數位中國建設迸發澎湃動力。

報導指出，應急管理部大數據中心的「數位戰場實戰指控平台」、武漢大學的「音達康護—基於音訊感知的智慧居家養老系統」、華為技術有限公司的「昇思MindSpore全場景開源AI融合框架」等，數位中國建設成果展重點展示了數位基礎設施、數位經濟、數位社會等11個方面的數位化最新成果。

報導稱，在「數位福州」展區，一台「e福州」自助終端令不少參觀者駐足，市民只要刷身分證，就能在現場辦理「臨時身分證明列印」、「居住證延期簽注」、「房屋狀況查詢」等業務。福州市大數據委主任薛博介紹，福州全市已部署「e福州」自助服務終端410台，實現78個高頻事項自助辦理，打造15分鐘便民服務圈。