曾是光鮮亮麗的女模羅妮威利森（Loni Willison）擁有姣好美貌與健美身材，擔任過《GlamFit》的封面女郎，她也經常在雜誌上傳授健身技巧，是好萊塢小有名氣的泳裝模特兒。豈料，與前夫的婚姻中遭遇家暴與染上毒癮，離婚後被發現變成街友，最近被外媒直擊在路邊翻垃圾桶找食物吃，辛酸畫面全曝光。

羅妮威利森原為一名泳裝模特兒，擁有美貌與身材的她事業相當成功，豈料她在事業蒸蒸日上時，遇到大3歲的好萊塢男星傑瑞米傑克遜（Jeremy Jackson）。兩人結婚後，羅妮不但被家暴還染上毒癮，精神狀況相當不穩定，離婚後也離開演藝圈，之後她被發現全身髒污變街友，門牙還掉光，並在垃圾桶翻找食物，身邊還推著一輛裝滿物品的購物車。

Loni Willison’s fall from grace: ex-fitness model turned addict rummages dumpster https://t.co/cUwEKocA1X pic.twitter.com/dkWUIEVPp4 — New York Post (@nypost) April 28, 2023

她曾經接受英國《每日郵報》訪問，透露自己當初住在西好萊塢，一開始先在整形中心當助理，但因為精神問題被開除，之後她改當房地產經紀人，卻遭雇主拖欠工資，讓她無法負擔房租和汽車貸款被逐出公寓，只能帶著行李箱和所有衣物走上街頭，不過她的友人曾試著帶她去旅館洗澡，並打算找戒毒專家幫她，但她後來還是回到街頭，至今仍做流浪漢，而她也習慣獨自在街上生活。

Loni Willison in 2014 Vs 2023 going through dumpsters for food.



Fame doesn’t promise you food.



So sad. #loniwillison #homeless pic.twitter.com/p4ujbGH5Ge — Good Morning Matrix☮️📰 (@gmmatrix23) April 28, 2023

如今她已經在街頭流浪7年，看見她在街頭翻找垃圾，網友們不禁感嘆：「這太殘忍了。我希望她能找到走出似乎是某種底部的出路。」、「她在所有照片中都穿著相同的上衣」、「這絕對是離婚後的精神崩潰」、「可憐的女人」、「傷心，希望她能得到她需要的幫助。」、「傷心，伙計……真為她和成千上萬的人難過。」還有眼尖的網友發現，照片中的她似乎少了一根手指，推測她可能在街頭遇襲，令人相當心疼。

影片取自《X17onlineVideo》若有移除請見諒

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