星宇航空董事長張國煒（K董）近日因批評台灣觀光落後新加坡，遭交通部長王國材及觀光局先後回擊。對此，民眾黨黨團總召邱臣遠認為，即便交通部上上下下都很努力，但整體呈現的發展觀光成效就是讓人不滿意，其中包括機場第三航廈建設進度緩慢、爭取來台觀光人數成長緩慢。

邱臣遠今(30)日在臉書指出，張國煒的言論雖引發交通部及觀光局的高分貝反擊，但整體呈現的發展觀光成效就是讓人不滿意，尤其是機場第三航廈建設進度緩慢以及爭取來台觀光人數成長緩慢。邱臣遠認為，今年預定衝刺國際觀光旅客600萬人，只有一半疫前1186萬人的一半，且當中有100萬要靠陸客，而這只是交通部一廂情願，因陸委會基於政治考量，根本沒有要開放團客來台，「所以怎麼怪業者看不到政府的積極呢？」

第三航廈整體工程將在2026年全數完工，目前進度約為46.49%。由於第二航廈使用至今已20多年，在2018年完成擴建後，卻多次發生跳電及漏水，使得桃機第三航廈的興建備受期待，希望能呈現嶄新國門，服務更多的旅客，為台灣觀光加分。隨著來台旅客及來台轉機人數逐漸回升，邱臣遠呼籲交通部跟緊進度，力拚第三航廈如期完工，服務更多旅客。