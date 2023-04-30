苗栗縣政府29日在三義鄉西湖渡假村巨蛋會議廳舉辦112年模範母親表揚大會，縣長鍾東錦伉儷頒贈「賢母楷模」匾額表揚18位模範母親，希望藉以宏揚母德，推崇孝道，並祝福媽媽們「母親節快樂」。

接受表揚的18位苗栗縣模範母親：苑裡鄭連妹、大湖張黃炎妹、苗市鄧江玉蘭、頭份蘇李新妹、造橋黃何月英、西湖湯高冬妹、頭屋徐邱玉英、獅潭鍾福妹、通霄駱錢菊、竹南黃秀琴、泰安李四娘、銅鑼徐李玉梅、後龍黃邱鳳美、南庄黃秀惠、卓蘭張淑嬌、公館邱貴妃、三灣陳玉鳳、三義廖素貞。

這18位模範母親皆由各鄉鎮市公所分別推荐的代表，她們都含辛如苦的教養子女有成，並積極參與社區事務熱心公益，或是愛心捐募不遺餘力、從事志願服務回饋鄉里，顯示在每個平凡家庭中，都有一位不平凡、偉大的母親，她們的事蹟足為典範，其中，年齡最大的是苑裡鎮99歲的鄭連妹，即將在5月19日過百歲生日。

表揚大會由全國學生音樂比賽榮獲優等獎的三義鄉僑成國小陶笛隊的精彩表演中揭開序幕，縣長鍾東錦、夫人陳美琦、立委徐志榮夫人王慧珍、縣議員曾美露、許櫻萍、三義鄉長呂明忠、大湖鄉長黃惠琴、南庄鄉羅春蓮、獅潭鄉長劉淑能、泰安鄉陳吉基、頭屋鄉長徐鑫榮、西湖鄉高阿賜、卓蘭鎮長詹錦章、公館鄉長何在鑫、通霄鎮長張可欣、苗栗市長邱鎮軍等人到場致意，向模範母親賀節。

縣長鍾東錦及夫人陳美琦祝賀媽媽們「母親節快樂」，同時鍾東錦亦獻花給夫人，希望家人子女多多關懷為家庭辛勞的母親，並勇敢的對母親說出「媽媽，我愛您！」，更祝福所有的母親健康快樂。

表揚活動中，縣長鍾東錦伉儷頒贈每位模範母親「賢母楷模」匾額，並分別為她們戴上金戒指，致贈每人禮券、大同火烤兩用電火鍋，同時一起切蛋糕慶賀母親節，中午且在西湖渡假村餐敘，伴隨者優美歌聲，讓每位模範母親與家人一起歡度佳節。

此外，縣長鍾東錦並頒發西湖渡假村董事長鄭順福感謝狀，感謝協助辦理表揚活動，讓今年活動更加順利、溫暖。