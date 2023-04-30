樟湖生態中小學學生和美國育民學校的學生一起在學校的茶園採茶、體驗製茶的過程。（樟湖生態中小學校長陳清圳提供）

立法院教育及文化委員會4月19日審查《國民教育法》修正案，「戶外教育」並未入法，積極推動戶外教育的「優質戶外教育推動聯盟」呼籲，戶外教育早已是國際教育思潮與常態，不可能永遠把孩子關在教室裡，立法機關應廣泛聽取各方意見，不應大開教育倒車。

優質戶外教育推動聯盟召集人周聖心表示，隨著時空變遷，戶外教育是課綱核心素養，而立法院教育及文化委員會也未能體察更多親師生的期盼，讓戶外教育「被隱形了」，僅以「應推動走出課室，提供學生體驗課程」的文字輕輕帶過，完全無法給予教師及學生任何具體支持和資源保障。

周聖心說，究其原因，或許是教師團體過度擴張部分教師的擔憂，擔憂戶外教育一旦入法，恐讓老師「必須得帶學生外出」，增添教學的壓力；然而，隨著網路、社會、科技的日新月異，不管學校及家長都不可能也不應再試圖把孩子關在教室，教學現場必須與真實世界與生活連結。

優質戶外教育推動聯盟表示，唯有將戶外教育明文入法，才能真的保障老師們的權益，讓戶外教育制度化，包括經費、分工、權責、風險管理，乃至於急難處理等，都更有依據與保障，也能適時引入專業知能與外部資源。

也唯有入法，才能讓戶外教育優質化，融入每一門學科及領域的教學裡，打破過去單向灌輸式的教學方式，讓學生學習活的知識，在「生活情境」中學習，提升品德、多元智能、身心健康、合群互助和環境美學的素養。

因此，優質戶外教育推動聯盟呼籲，為創建更優質的學習環境，行政與立法勿削足適履，犧牲學生接受優質教育的權利。呼籲在《國民教育法》三讀之前，廣泛聽取各方聲音，而非單一特定團體的意見，能重新評估行政院結合各界所提出的修正條文。

不過全國教師工會總聯合會理事長侯俊良指出，「十二年國教課程綱要總綱」除了8大領域，明訂之「議題」更多達19項，教育部對戶外教育入法的立法理由，也完全適用於其他議題。若戶外教育須入法，其他議題又為何不同步入法？一旦都入法，國教法與課程綱要的分際如何區隔？