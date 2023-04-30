法新社報導，率領蘇丹政府軍的總司令柏罕（Abdel Fattah al-Burhan）與準軍事團體「快速支援部隊」指揮官達加洛（Mohamed Hamdan Daglo）本月15日爆發暴力衝突以來，已有500多人喪生。

喀土穆情勢混亂、法紀蕩然無存，平民死亡人數持續攀升之際，雙方已多次同意停火，卻沒有一次能有效執行。人口500萬的喀土穆市，許多人因戰火無法出門待在家中，缺水、斷電，也沒有糧食。

成千上萬的人在蘇丹境內流離失所，或踏上艱苦旅程前往鄰國查德、埃及、南蘇丹和衣索比亞以逃離戰火。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）告訴阿拉伯衛星電視台（Al Arabiya）說：「當國家已經分崩離析時，各方實不能為爭權而內鬥。」

在美國、沙烏地阿拉伯、非洲聯盟（African Union）與聯合國的居中調解下，蘇丹雙方27日達成最新為期3天的停火協議，此協議預定明天午夜（格林威治標準時間明天22時）到期。

古特瑞斯力挺由非洲主導的調解工作。他告訴阿拉伯衛星電視台說：「我呼籲，盡一切努力支持由非洲主導的蘇丹和平倡議。」

蘇丹衛生部今天表示，暴力衝突已造成至少528人死亡、4599人受傷，但這些數字可能還不完整。

外國人和國際工作人員也因蘇丹這場衝突而大規模往外逃。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1120430