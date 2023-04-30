台中6旬陳姓夫妻昨到合歡山旅遊，陳婦疑似急性高山症發作，所幸遇到執勤員警，趕緊求援並搭乘巡邏車到清境醫療站求診，未料門診沒開，警方將人載往海拔較低的霧社地區急救，並通知消防人員派遣救護車將人接駁下山，後經就醫無生命危險；警方也籲請民眾，如在高山突遇身體不適，請儘速求援，保障生命安全。

警方指出，陳姓夫妻昨搭乘合歡山旅遊團的大巴士，從台中到合歡山旅遊，正當一團人至合歡尖山、石門山等山岳登山後，陳婦卻突然發生頭昏欲嘔、呼吸困難、四肢無力等症狀，陳男見妻子身體狀況愈發惡化之際，發現松雪樓柵門前正好有執勤員警，遂向前求助。

新城警分局合歡派出所巡佐阮漢魁、警員呂小平獲報，觀察陳婦狀況研判疑罹患急性高山症，趕緊讓夫妻2人搭乘巡邏車，請陳婦坐在副駕駛座，椅背放平，先生則坐在右後座，手拿氧氣隨身瓶給予妻子吸用，警防則鳴響警報器，一路將人載往清境醫療站急救。

陳婦在疾馳送醫過程中，原本呼吸急促的呼吸已趨於平緩，四肢卻因緊張而無知覺，陳男除持續給予吸氧外，頻頻按摩妻子四肢，輕捶胸口，減緩其不適與緊張，並與警方一同安撫情緒，給予鼓勵加油。

未料巡邏車抵達清境醫療站發現沒有開門醫診，警方遂即再將兩人往霧社急救，並通知仁愛消防分隊派遣救護車上山接駁，最後兩車在台14甲線2.7公里處交會且完成接駁後，由專業的救護員送往埔里榮民醫院急救，陳婦經治療後身體恢復正常，無生命危險，陳男事後也致電派出所，向警方致謝；警方事後也發現，陳婦在巡邏車送往就醫途中，已吸盡5支氧氣瓶。

新城警分局長吳思翰表示，近期適逢合歡山杜鵑花季，吸引許多民眾前往賞花、登山，卻因不習慣高聳海拔及寒冷氣候，出現後腦漲痛、呼吸困難、噁心欲嘔、四肢無力等症狀，呼籲遊客無論是出現暈車嘔吐、高原反應或受寒受凍等不適症狀，第一時間一定要向附近執勤員警求助，保障生命安全。