大陸國家統計局今日發布消息，4月份，製造業採購經理指數（PMI）為49.2％，比上月下降2.7個百分點，低於榮枯線，製造業景氣水準下降。非製造業商務活動指數為56.4％，比上月下降1.8個百分點，仍高於榮枯線。

據中新經緯，4月份，受市場需求不足和第一季製造業快速恢復形成較高基數等因素影響，製造業PMI降至榮枯線以下，景氣水準較上月下降。

生產指數和新訂單指數分別為50.2％和48.8％，比上月下降4.4和4.8個百分點，其中生產指數仍位於榮枯線以上，表明製造業生產總體保持擴張。

然而，價格指數波動較大。受近期部分大宗商品價格波動等因素影響，主要原材料購進價格指數和出廠價格指數分別為46.4％和44.9％，比上月下降4.5和3.7個百分點。

此外，市場預期保持穩定。生產經營活動預期指數為54.7％，繼續處於較高水準，企業對近期市場發展信心穩定。從行業看，農副食品加工、食品及酒飲料精製茶、通用設備、專用設備、鐵路船舶航空航天設備、電氣機械器材等行業生產經營活動預期指數位於60.0％以上高位景氣區間。

從業人員指數為48.8％，比上月下降0.9個百分點，表明製造業企業用工景氣度下降。

服務業商務活動指數為55.1％，低於上月1.8個百分點，但高於上年同期15.1個百分點，連續三個月位於較高景氣區間，服務業恢復發展態勢穩定向好。

4月份，綜合PMI產出指數為54.4％，低於上月2.6個百分點，仍處於較高運行水準，表明企業生產經營總體持續擴張。構成綜合PMI產出指數的製造業生產指數和非製造業商務活動指數分別為50.2％和56.4％。

大陸國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河對上述數據進行解讀時表示，4月份，製造業採購經理指數、非製造業商務活動指數和綜合PMI產出指數分別為49.2％、56.4％和54.4％，低於上月2.7、1.8和2.6個百分點，三大指數不同程度下降，但總體產出繼續保持擴張，企業生產經營活動延續恢復發展態勢。