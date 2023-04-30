南韓總統尹錫悅近期訪美，並與美國總統拜登（Joe Biden）發表《華盛頓宣言》，受到國際極大關注。財信傳媒集團董事長謝金河研判，南韓加入「美國派」之後，勢必得到美方大規模投資，很可能會排擠到台灣。

謝金河29日於臉書指出，尹錫悅此次訪美，受到拜登以最高規格接待，並受邀至國會演講，兩人還一起發表《華盛頓宣言》，而尹在白宮舉行的國賓晚宴上獻唱〈America Pie〉，「這個美國派似乎透露了微妙的意涵。」謝金河認為，這代表經過近一年的協商後，南韓終於加入美國陣線。

除了外交進展外，謝金河提到，這次尹錫悅訪美還邀請網飛（Netflix）到南韓投資，甚至親訪馬斯克（Elon Musk）、力邀特斯拉（Tesla）到南韓設廠，美國也與南韓談成電池合作協議。

而在南韓正式選邊站後，謝金河表示，有外媒報導美國可能會對中國大陸的面板採取制裁行動，而大陸也立刻宣布對南韓進口產品加強檢驗，中韓從文在寅時代的緊密合作關係，疑似出現變化。

「這次南韓加入美國派，勢必得到美國大規模投資，這也可能排擠到台灣。」謝金河說，過去3年台灣經濟表現亮眼，南韓卻一直走下坡，去（2022）年台灣人均所得超過南韓、台積電也完勝三星，但現在日韓交好，美韓又站在同一陣線，台灣過去3年的順風順水，未來可能會面臨更多考驗。