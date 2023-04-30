土耳其強震使民眾開始重視建築物耐震度，台北自來水事業處創全國首次針對圓山水管橋、劍潭水管橋、新店水管橋及永福橋水管橋進行耐震補強工程，以上4座水管橋服務大台北600萬人口，皆已具備6級地震國家耐震標準，倘未來強震發生，仍能穩定、安全供應自來水。

北水處表示，今年2月土耳其強震傷亡慘重，引發台灣民眾重視建築物耐震度，尤其大台北地區跨越河流的水管橋，是地震損害供水的關鍵設施，雙北地區圓山水管橋、劍潭水管橋、新店水管橋及永福橋水管橋總輸水量達每日270萬噸，服務大台北600萬人口，一旦斷橋，將影響大台北地區數以萬計用戶供水。

因此，北水處早已擬定供水設施整備計畫，分期、分段執行耐震補強工程，陸續完成跨越基隆河的圓山水管橋與劍潭水管橋，以及跨越新店溪的新店水管橋耐震補強工程，永福橋水管橋則在今年4月底完成整備補強工作，上述承載重大輸水幹管的水管橋，皆具備6級地震國家耐震標準，為國內首次全面性水管橋耐震改善。

北水處說明，此次水管橋耐震補強工程委託國家地震工程研究中心及中興工程顧問公司進行安全評估，補強工作分為下部結構安全及上部管體功能改善，屆時強震來襲不至發生崩塌落橋事件，也防止漏水失能災損。

北水處解釋，水管橋耐震補強方式為加裝伸縮拉桿及補強套管，施工過程將構件逐一編號拆解，清理零件，換上新橡膠圈及不銹鋼螺栓，接著反向逐步安裝回復，經過整修過程猶如古蹟整修，嚴謹注重細節，才能達到預期的耐震功能。