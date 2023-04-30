韓國總統尹錫悅日前在美國國會發表演說時，稱讚美軍在1950年韓戰長津湖戰役成功從中國志願軍包圍中突圍的「奇蹟般成果」，引發中國外交部對此反駁。大陸央視29日晚間宣布，30日起重播電視劇《跨過鴨綠江》，並特別表示該劇「真實還原長津湖戰役等場景」，嗆聲意味濃厚。

央視29日晚間宣布，「全景反映抗美援朝偉大勝利的電視劇《跨過鴨綠江》，將於4月30日起每晚22：00檔在總台央視國防軍事頻道（CCTV-7）重播。由中央廣播電視總台製作的這部電視劇，在大量史料基礎上，全面呈現了抗美援朝戰爭的歷史畫卷，真實還原了包括長津湖戰役等多場震撼人心的戰鬥場景，深刻展示了偉大的抗美援朝精神。」

央視並強調，全劇再次以雄辯的事實說明：「鋼多氣少」的侵略者必敗！

香港星島網報導，長津湖戰役是中共「抗美援朝」作戰初期的一場重要戰役，中國以3個兵團約10萬人在長津湖地區包圍美國海軍陸戰隊第一師約3萬人，計畫將該師全殲。美軍出動空軍800多架戰機、海軍軍艦艦炮等的掩護，及在較精良的裝備支持下突圍，最終有約一半的部隊成功撤退到海上。

對於這場戰役雙方的死傷情況，各自公布的數據相差很大，但可以肯定的是中方死傷較多，不過中方則視其為一場「偉大勝利」，因為這是中國軍隊首次和美軍直面對抗，並成建制全殲了部分美軍精銳部隊；美軍則視這是一次成功的突圍作戰，並不視其為敗仗。

韓國總統尹錫悅27日在美國國會發表演說時稱，「美國海軍陸戰隊第一師在長津湖戰役中，奇蹟般地突破了12萬中國軍隊的圍攻」。美國的兒女們為了保衛一個「他們從不知道的國家，以及他們素未謀面的人們」犧牲了生命。

中國外交部發言人毛寧28日回應有關問題時反駁尹錫悅的說法，指「抗美援朝」戰爭是「偉大勝利」。關於長津湖戰役，根據中方戰史記載，此役共殲敵3.6萬人，其中美軍2.4萬人，包括全殲美軍一個整團，美軍第8集團軍司令華克中將也在混亂中翻車身亡。美國務卿艾奇遜稱之為「美國歷史上路程最長的敗退」。