5月份即將到來，要如何增加好運或避免災厄，「感應占卜師」王妙坤老師以多年命理經驗，分析2023年5月份12生肖整體運勢， 看看在職場、感情、財運方面須注意哪些事項。

生肖鼠

屬鼠人在5月份，本月的工作運非常強，能接獲許多帶有利益的項目，不會讓你白忙一場，上班族則有展現自我能力的舞台，可以盡情發揮，會得到同事的讚賞，只是在家庭與工作之間，易產生較多的矛盾，為了工作賺錢，會忽略了家人的情緒，如果增加家庭時間，則會耽誤了工作進度，讓自己陷入兩難，面對這樣的窘境，請不要感到失落，不是別人不體諒你，而是你沒有好好的把情況說清楚，建議用柔和的態度溝通，家人會體諒你的，切記不要發脾氣，那樣只會讓事情更嚴重。

幸運數字：14

吉祥方位：北方

生肖牛

屬牛人在5月份，要懂得伸出援手，多幫助他人，對身邊的親朋好友、同事之間，要以關懷的態度面對，因為這個月非常有機會和身邊的人合作，尤其是在工作上，你可能會與他人共同進行新的計畫，如果可以提早表現出柔和的善意，那麼在之後的日子裡，你就能夠得到其他人的尊重與愛戴，讓工作心情更為愉悅。財運上較為不宜投資，這段時間收到的消息可能不夠準確，特別是股票相關的資訊，大多是慢半拍，如果急著想投入市場，恐有被套牢破財的疑慮，這部分宜謹慎小心。

幸運數字：17

吉祥方位：南方

生肖虎

屬虎人在5月份，有非常多的小幸運，在工作繁忙的時候，會得到同事的幫助，或是突然被調去出公差，遠離繁雜的工作環境，或是找回遺失已久，讓自己不斷掛心的物品，更幸運的人能在無意之間，突然發現自己都已經忘了的私房錢，讓心情感到雀躍，整體而言，屬虎人在這個月，能夠發生許多讓自己開心的驚喜。唯一要注意的是感情問題，這個月會有異性接近，那是你所喜歡的類型，可以牽引著你的心，但是要多加慎重，因為對方可能是為了利益而接近你，所以請多觀察，不要一下子就陷入情網裡。

幸運數字：23

吉祥方位：東南方

生肖兔

屬兔人在5月份，在感情上容易有爭執口角，可能發生於情人之間，或是與家人之間，狀況會越演越烈，因為自己放不下面子問題，導致僵持不下，但其實都是些微不足道的事，大多是生活習慣上的問題，建議你說幾句關心的話，轉移彼此的焦點，事情自然能平安落幕。工作上就較為順遂，擁有靈敏的思緒，一點一點的突破困難，能處理許多繁雜惱人的事情，但要多加注意與同事之間的言詞用語，雖然你的能力表現非常好，但也不要過於強勢，以免你的無心之言，讓同事心生不滿。

幸運數字：32

吉祥方位：西北方

生肖龍

屬龍人在5月份，有著大好的強運，工作上如魚得水，能得到同事間源源不斷的幫助，以及許多經驗的傳授，各種資源匯集到你身上，讓你能盡情的發揮，不僅提升了工作效率，也提高了自信心，在這麼多的好運之下，切記要腳踏實地，安分守己，不要因為順遂，就想要投機取巧，才不會枉費他人對你的期待。感情上則有些波折，單身的人有機會遇到自己喜愛的對象，但對方可能已經有伴侶了，雖然有觸電的感覺，但是你可要懸崖勒馬，不能動心，以免成為別人感情路上的第三者。

幸運數字：28

吉祥方位：東方

生肖蛇

屬蛇人在5月份，不會再迷惘失措，處於不知該如何運用金錢的困惑，本月有機會獲得適合自己的投資理財訊息，讓你在財路上打開一條嶄新的道路，有望在金錢投資上獲得利益，做生意的人或是業務人員，則能想到新的銷售手法，在原本的路線上加入創意，提升自己的業績，財運自然滾滾而來，屬蛇人的財運雖強，但要記得自己必須投入時間去努力，成果才會一點一滴的實現。在感情上則要懂得取悅對方，除了情感上的付出外，也不要吝嗇於物質的給予，讓好的財運轉移部份到感情上，本月就能過得更幸福美滿。

幸運數字：6

吉祥方位：西南方

生肖馬

屬馬人在5月份，財運非常的強盛，非固定薪資的人，有機會得到額外的獎金，有機會簽訂不錯的合約，或是得到特別指派的短期工作，如天降甘霖般，能為財庫帶來不錯的收益，讓經濟較為緊張的人，放鬆舒緩不少，但是自己可不要嫌累，這個月在工作運程上，只要有付出，就會有收穫，不要怕吃苦，保證後面的果實絕對是甜美的。在健康上要多注意飲食問題，這個月可能會因為吃到不乾淨，或是過期的食物，而導致腹瀉問題，所以在用餐上，切勿食用過期食品，以及保持飲食衛生。

幸運數字：36

吉祥方位：南方

生肖羊

屬羊人在5月份，情緒多有不穩定的狀況產生，現在看起來平靜如水，或許下一秒就會波濤洶湧，大多是因為不能容忍小事情而造成，與人有所爭執，產生口角是非，有時更會演變成以一敵多的唇槍舌戰，因此在人際關係上，要多有包容力，對於看不慣的事情，遠離即可，切莫變成正義魔人，造成衝突。工作上較為疲憊，會接到許多指派任務，可是又只能獨自面對，無人可以幫忙，這樣的壓力也會造成情緒上的反彈，但請你一定要多忍耐，上半月較為辛苦，下半月則會有貴人相助，屆時會有亮眼的表現。

幸運數字：41

吉祥方位：東北方

生肖猴

屬猴人在5月份，有異動的情況產生，適合變更職務內容，或是與人合作，工作上有機會接下重任，成為領導人物，建議要學習以身作則，不能再意氣用事，才能得到下面同事的服從與尊重，想創業的人，有機會在本月找到志同道合的夥伴，或是願意支持的金主，讓你順利創業，因此屬猴人在5月份，最重要的課題就是堅持與努力，才不會浪費掉這大好的運勢。感情上的桃花運也不錯，能透過他人介紹，認識讓自己心儀的對象，但是本月較為忙綠，感情和工作上，需要自己去衡量取捨。

幸運數字：9

吉祥方位：南方

生肖雞

屬雞人在5月份，人緣運勢旺盛，在工作上或是親朋好友之間的交際應酬非常的多，常常會受到邀約參與不同的活動，而你在這個月也充滿著相當吸引人的魅力，即使你保持低調，也容易受到他人矚目，成為全場的焦點，你也會變得越來越熱情，更活潑開朗，伴隨而來的就是桃花朵朵開，單身的人可以利用這些機會，找到令自己動心的對象，有望譜出一段美麗的戀曲。在身體健康上，要注意腿部的活動，這部分氣場較弱，容易有抽筋現象，可以多多伸展按摩，活絡腿部肌肉。

幸運數字：35

吉祥方位：西方

生肖狗

屬狗人在5月份，工作上會遇到比較多的挫折，舉凡新的計劃或想法，都難以實踐，有時還會被上級長官退回，被批評為內容毫無新意，讓你感到相當失落，但請不要洩氣，因為你的氣運在下半月會有轉機，你可以試著加以修改，重新找出新方向，到時候就會如魚得水，不僅能得到讚賞，還能實踐自己的計畫，讓工作上的成績更添一筆。本月的財運還不錯，特別是業務工作類型的人，上半月主要以人事布局為主，放長線釣大魚，等到下半月，就是收網的時候，因此在遇到難纏的客戶時，不要輕言退卻。

幸運數字：24

吉祥方位：西北方

生肖豬

屬豬人在5月份，投資理財上可能會像隻無頭蒼蠅，雖然能獲得的資訊相當多，感覺每個投資標的都不錯，但又好像都有一定的風險存在，傷透腦筋，不知從何下手，建議你最好找有類似投資經驗的朋友，一起去詢問他的理財專員，有機會從專業的分析中，找到適合自己的投資項目，能獲得不錯的收益。在工作上要注意職場的相處之道，本月的你有些漫不經心，特別是在說話的時候，一不小心就會得罪他人，你的無心，會為自己埋下暗箭，所以在言行舉止上，要多加留意，避免日後無謂的紛爭。

幸運數字：37

吉祥方位：東北方