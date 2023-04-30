大陸國家統計局最新發布的2022年農民工監測調查報告顯示，農民工群體總量持續增加，達2億9562萬人。其中，大陸中西部地區就業的農民工人數增長較快，比上年增長3.0％。
據央視新聞客戶端，2022年，大陸全國農民工總量達2億9562萬人，比上年增加311萬人，增長1.1％。本地農民工增速快於外出農民工，比上年增長2.4％。外出農民工中，跨省流動人數比上年減少，省內流動人數增加。
分地域看，來自東部、中部及西部地區的農民工數量均有所上漲，選擇在東部地區就業的農民工數量最多，在中西部地區就業的農民工人數增長較快，比上年增長3.0％。
女性農民工佔比有所上升，佔比比上年提高0.7個百分點。超半數農民工選擇在第三產業就業，佔比比上年提高0.8個百分點。
此外，農民工月均收入平穩增長，月均收入比上年增長4.1％，其中，東部地區農民工月均收入增速最快，比上年增長4.5％，中部、西部地區農民工月均收入增速均超過3.5％。分行業看，從事住宿餐飲業農民工月均收入增速最快，比上年增長5.1％。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。