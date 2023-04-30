大陸國家統計局最新發布的2022年農民工監測調查報告顯示，農民工群體總量持續增加，達2億9562萬人。其中，大陸中西部地區就業的農民工人數增長較快，比上年增長3.0％。

據央視新聞客戶端，2022年，大陸全國農民工總量達2億9562萬人，比上年增加311萬人，增長1.1％。本地農民工增速快於外出農民工，比上年增長2.4％。外出農民工中，跨省流動人數比上年減少，省內流動人數增加。

分地域看，來自東部、中部及西部地區的農民工數量均有所上漲，選擇在東部地區就業的農民工數量最多，在中西部地區就業的農民工人數增長較快，比上年增長3.0％。

女性農民工佔比有所上升，佔比比上年提高0.7個百分點。超半數農民工選擇在第三產業就業，佔比比上年提高0.8個百分點。

此外，農民工月均收入平穩增長，月均收入比上年增長4.1％，其中，東部地區農民工月均收入增速最快，比上年增長4.5％，中部、西部地區農民工月均收入增速均超過3.5％。分行業看，從事住宿餐飲業農民工月均收入增速最快，比上年增長5.1％。