新北市黃金博物館與國發會檔案局合作，推出「臺金歲月─臺灣金銅礦務產業檔案微型特展」，讓民眾從國家檔案中，看到金瓜石曾經的黃金歲月。（新北市立黃金博物館提供／張志康新北傳真）

新北市黃金博物館與國發會檔案局合作，推出「臺金歲月─臺灣金銅礦務產業檔案微型特展」，讓民眾從國家檔案中，看到金瓜石曾經的黃金歲月。（新北市立黃金博物館提供／張志康新北傳真）

新北市瑞芳區金瓜石曾經是台灣的金礦重鎮，新北市立黃金博物館近來與國發會檔案局合作，推出「臺金歲月─臺灣金銅礦務產業檔案微型特展」，讓民眾從珍貴的國家檔案及照片，看到金瓜石曾經的「黃金歲月」。

黃金博物館自即日起與國發會檔案局合作，推出「臺金歲月─臺灣金銅礦務產業檔案微型特展」，這次展出了珍貴的國家檔案及照片，並透過口述影片及互動體驗，述說金瓜石因礦藏開發而璀璨的歲月。

黃金博物館館長謝文祥表示，金瓜石曾是臺灣金礦重鎮，臺金公司開採期間，留下如坑道分布、地質狀況等照片、圖片或公文；這批形式多元的「臺灣金銅礦務產業檔案」，目前為國發會檔案局所典藏。由於文件具備獨特性、稀有性，足以見證臺灣礦產發展的重要價值，日前已獲得文化部文化資產局登錄為「世界記憶國家名錄」。

在這次特展期間，黃金博物館除展出案局這批珍貴史料與黃金博物館典藏史料，訴說山城記憶外，國發會檔案局局長林秋燕表示，臺金檔案像時光膠囊，封存過去金銅採礦、冶煉生產與員工生活的珍貴記憶，透過微型特展娓娓梳理下，重現往日礦山的黃金歲月。

此外，本微型特展除了在黃金博物館展出，首度將展覽內容濃縮於行動展架，未來將開放學校團體申請，期盼藉由多元場域的推廣方式，深化扎根檔案意識。

民眾可以在黃金博物館看完這次特展，透過國家檔案，瞭解臺金公司發展的歷程與礦山生活點滴。也可以在觀展後就近走入金瓜石礦區與街道場域，透過今昔相比勾勒過往的生活軌跡，瞭解國家檔案對於再現歷史記憶的重要性。

活動詳情可見於黃金博物館及檔案局粉絲頁，歡迎民眾一起透過國家檔案，重返當年的臺金歲月