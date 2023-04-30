4月10日內湖區康寧路3段發生槍擊案，北市警察局長張榮興召集內湖分局、刑事警察大隊、刑事鑑識中心與刑事警察局共同組成專案小組，利用科技偵查反覆比對，抽絲剝繭蒐集事證，確認相關涉案犯嫌，28日在士林地檢署指揮偵辦下，由內湖分局與刑警大隊持搜索票、拘票同步進行查緝，共計查緝11名涉案犯嫌到案，訊後移送士林地檢署偵辦，全案持續擴大層面，深入追查開槍幕後教唆者及持續追緝逃亡槍手。

警方表示，案發後，台北市長蔣萬安表示治安首善之區發生槍擊案，是公然挑戰公權力，絕不能容忍，要求警察局在最短時間內破案，務必整肅治安。局長張榮興多次主持專案小組會議，要求辦案人員運用科技偵查技巧積極蒐集事證、整合情資，縝密分析深入查緝，指示打擊犯罪絕不鬆手，除惡務盡，一個都不能放過。

警方指出，本案槍手犯案後隨即偷渡出境，專案小組循著槍手逃逸足跡溯源追查，發現相關接應逃亡事實，利用科技偵查技巧蒐集事證、整合情資，並查訪其曾逗留處所及相關接觸對象，除抽絲剝繭確認槍手身分外，日以繼夜努力不懈地深入追查，陸續查知接應協助的相關涉案人員。

檢警28日動員近百名警力兵分多路至新北市新莊、三重、土城區、澎湖縣馬公市等處所執行拘捕、搜索，查獲林、許、李、劉、陳姓等11名涉案犯嫌到案，並搜索查扣子彈35顆、擦槍工具等證物，全案依違反槍砲彈藥管制條例、殺人未遂等罪嫌移送士林地檢察署偵辦，深入追查犯案動機、幕後唆使者。張榮興強調，專案小組辦案腳步不會停歇，將持續追緝逃逸槍手到案。

警察局表示，治安工作絕不容許不法分子挑戰，任何違法犯罪警方一定以結合所有力量深入追查、緝凶，持續不懈執行檢肅掃蕩各項犯罪行動，賡續掃黑、肅槍、打詐、緝毒等工作，打擊犯罪絕不鬆手，以壓制不法分子氣燄，淨化社會治安，讓民眾能有安全、安心的生活環境。