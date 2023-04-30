JAMAL MURRAY IS HEATING UP.



28 PTS as the Nuggets lead in Q4 👀



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今年NBA季後賽第二輪賽事30日率先在丹佛百事中心開打，金塊當家射手賈瑪莫瑞單場飆進6顆三分球、獨拿34分，搭配「小丑」約基奇24分、19籃板與5助攻，西區龍頭金塊終場125比107輕取太陽，順利拿下季後賽次輪首勝，雙方G2將於5月2日續在丹佛進行。

金塊次節率先打出10比2小高潮，轉眼以51比41領先，接著波普連進兩顆三分球，阿隆戈登也投進三分外線，金塊持續擴大領先，打完上半場，金塊68比51領先，阿隆戈登半場16分，約基奇也有13分、14籃板，太陽半場以杜蘭特19分最高。

就算杜蘭特與戴文布克下半場想幫太陽反撲，可惜金塊也有賈瑪莫瑞、約基奇與阿隆戈登等人火力維持領先優勢，其中賈瑪莫瑞末節最為神勇，不僅連拿8分，更幫金塊打到最後5分09秒，擴大領先到23分，太陽也順勢換下主場提前宣告投降。

除了賈瑪莫瑞與約基奇，阿隆戈登也展現火燙手感，全場投13中9，含三分球投4中3，拿23分，布魯斯布朗替補貢獻14分，麥克波特11分，波普10分；太陽以杜蘭特29分、14籃板表現最佳，戴文布克也有27分、8助攻，可惜其他太陽球員都沒提供應有火力。