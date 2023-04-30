蘇丹總司令柏罕（Abdel Fattah al-Burhan）領導的政府軍和其副手達加洛（Mohamed Hamdan Daglo）帶領的準軍事團體「快速支援部隊」（RSF）本月15日爆發衝突以來，已造成500多人喪生。

在肯亞首都奈洛比（Nairobi）一場活動中，哈姆杜克告訴出生於蘇丹的電信大亨伊布拉欣（Mo Ibrahim），一旦蘇丹真的到了內戰的地步，敘利亞、葉門和利比亞（的戰爭）將算不了什麼。

哈姆杜克說：「我認為這對世界來說，將是一場夢魘…也會招致許多後果。」

他還說，目前的衝突是兩軍之間的一場「毫無意義的戰爭」；「沒人能從中獲勝，這就是衝突必須停止的原因。」

聯合國表示，喀土穆、青尼羅州（Blue Nile）、北柯多方省（North Kordofan）和達佛（Darfur）西部地區的戰火，已導致約7萬5000人流離失所。

喀土穆目前情勢混亂、法紀蕩然無存，平民死亡人數持續攀升之際，衝突雙方雖已多次同意停火，卻沒有一次能有效執行。在這座人口500萬的城市，許多人因戰火受困家中，缺水、斷電，也沒有糧食。

這場戰鬥也引發了外國人和國際工作人員的大舉外逃。（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1120430