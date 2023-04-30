高市消防局向空勤總隊申請直升機投水滅火。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄大寮區「鳳梨山」昨日上午起火，高市消防局出動近百人、直升機搶救，火勢12小時、直至深夜才完全撲滅。消防局指出，現場樹林雜草、道路崎嶇，再加上風勢助長延燒，消防人員難以接近滅火，向空勤總隊申請直升機協助滅火，共出動直升機1架次、投水9趟，空中噴灑18噸水量，所幸無人傷亡，詳細起火原因待火調科釐清。

昨日上午10時許，大寮區保福路、後厝路交叉路口「鳳梨山」發生山林火警，消防局獲報共出動39車90人前往搶救。

然而鳳梨山樹林雜草，範圍遼闊、道路蜿蜒崎嶇，行車路徑狹窄，再加上地處偏遠水源不易取得，消防人員到場亟需建立長距離、循環式供水，出動周邊水箱車前往現場，以確保消防水源不中斷。

但由於風勢導致火勢蔓延，部分地勢陡峭區域，消防人員難以接近滅火，消防局也向空勤總隊申請直升機協助滅火，共出動直升機1架次、投水9趟，於空中噴灑18噸水量，再與地面消防人車互相配合，火勢於上午11時14分控制，晚間10時13分撲滅火，所幸無人受傷，詳細起火原因，仍待火調科後續釐清。

消防局呼籲，近來氣候異常乾旱，請市民平時應遵守除草「不」用火、紙錢「不」燃燒、爆竹「不」燃放、菸蒂「不」亂丟、垃圾「要」帶走等五項原則，注意用火安全。