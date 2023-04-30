近期南韓啦啦隊女神李多慧加盟樂天女孩掀起一股「李多慧旋風」，接著南韓實況主「企鵝妹」近日來台展開徒步環半島之旅，也吸引許多台灣粉絲關注，如今另一位韓國人氣網紅又將來台，且她的IG粉絲追蹤人數更是高達129萬，讓許多網友得知後相當期待，更直呼企鵝妹「只能說是小咖」。

有位網友日前在PTTGossiping板爆卦上以「韓國模特兒蘋果姊姊要來台了」文標題發文，文中他表示，近期八卦板上都是企鵝妹，但相比之下，企鵝妹只能說是小咖，因為「YT人氣近200萬追蹤的模特兒，今年在日本發行寫真，要來台灣參加花博開拓PF38（4/29-30），比較有人氣的來了！」更附上該網紅的美照大讚「有腰有臀又有Lookbook可以觀摩，感謝YT演算法！」

不出所料照片一出，立刻引起熱議「這個真的世界最頂」、「這個是真的人氣爆表……真要來台灣？」、「這個眼神有夠勾，真的很阿嘶」、「原來是她，韓國紅到日本去」、「PR99等級身材跟臉蛋的亞洲頂尖美女」、「這個眼神有夠勾，真的很阿嘶」、「身材真的可以用穠纖合度形容」、「哇靠，這個是神仙等級的」。

事實上，這名網紅名為表恩智現年約35歲，清純童顏樣貌的她，卻擁有相當反差的魔鬼身材，據悉，她除外型出眾外，她更是一名畢業於美國密西根大學的高材生，且擁有「CPA」會計師執照，自美國返韓後原先是在金融界就業，之後才轉換跑道成為模特兒，現在的她已是知名DJ，更兼直播主、YouTuber，YT頻道擁有高達191萬的訂閱人數，然而，已經抵台的表恩智也貼心以中文發文感謝粉絲的到來。