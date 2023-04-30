美國紐約州首位亞裔女性眾議員楊愛倫（Ellen Young）28日拜訪新北市鶯歌區永吉國小，分享在美國生活的經歷，激勵學生從困境中走出自己的路，校方師生和在地議員、區長和社區協會理事長等人也一同贈與楊愛倫「愛與和平之樹」，該樹將種植在校園內，盼學生能在愛與包容下不斷成長茁壯。

楊愛倫生於台灣，移民美國後，成為美國東岸首位女性亞裔立法議員暨紐約州眾議會首位亞裔代理議長，目前是聯合國和平發展基金會常務主席，兼紐約州眾議員金兌錫高級顧問，楊愛倫從1980年代起就創辦華人選民選會、婦女會、家長會等，帶領義工服務紐約的亞裔社區，幫忙爭取平等權益，防範家庭暴力。

教育局指出，楊愛倫是受同門情誼的永吉國小校長鍾信昌邀約，希望她到學校表達對教育事業和民族幼苗的關心，楊愛倫也與師生分享個人在美國的經驗，雖然生活遇上許多不順遂的事，但堅持信念下，她學會在困境中激勵自己，最終走出自己的路。

永吉國小師生現場準備一顆常綠小喬木「龍柏」，贈與楊愛倫，希望在校內種下象徵愛與和平的希望之樹，除了有百年樹人的教育意義，也希望愛與和平可以像樹木一樣成長，散播在每位學生身上，一起為社會為世界共盡心力。

教育局副局長歐人豪表示，感謝楊愛倫能到新北市與師生分享人生閱歷，此行不僅提升學生的國際視野，她全心全意服務社會的人生觀，為學生樹立了榜樣，如同福祿貝爾所說「教育之路無他，愛與榜樣而已」，期盼透過愛的傳播，讓學生獲得指引，開創屬於自己的人生。