宜蘭一名洪姓工程師先前在短影音應用程式抖音上，認識未成年的12歲少女，對少女傳訊稱「我想看」，少女聽懂性暗示後雙方互換下體裸照與影片，直到少女母親察覺後憤而報警處理。宜蘭地院審結，法官考量雙方達成和解，故依犯製造少年猥褻行為電子訊號罪，處有期徒刑1年，緩刑3年，期間付保護管束，另須參加3場法治教育，可上訴。

判決書指出，洪姓男子2022年2月間透過TIK TOK軟體，結識年僅12歲的少女A，後來兩人改以Instagram聊天，後來洪男先傳了生殖器的照片給A女，並傳訊稱「我想看」等語，要求A女拍下裸露胸部及下體的照片與影片，直到A女母親查看A女的Instagram帳號，才發現有異狀，隨即報警處理，洪男則遭到起訴。

A女證稱，在抖音遇到網友發文說要互看，才會與對方交換Instagram帳號，但對方知道她年僅12歲，且常玩抖音所以知情互看私密部位的意思，故拍攝下體照片給對方並非被恐嚇，洪男也稱自己並未引誘A女拍下體。

宜蘭地院審理時，法官認為洪男明知A女為未成年女子，對於性與身體自主權的判斷能力不成熟，思慮也不周詳，竟為了滿足個人身體慾望，未能克制自身慾望，對A女做出該些行為，的確不該，但考量洪男認罪，且與A女及其母親達成調解等一切情狀，依犯製造少年猥褻行為電子訊號罪，處有期徒刑1年，緩刑3年，期間付保護管束，另須參加3場法治教育。可上訴。