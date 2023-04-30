雲門舞集近期巡演經典舞作《薪傳》，演出完畢，編舞家林懷民也走到戶外對觀眾致意，有位國小三年級的小朋友也衝上台獻花給林懷民，場面熱烈溫馨。（劉振祥攝，雲門舞集提供）

林懷民已許久未在兩廳院戶外廣場和觀眾見面，上一次已是2019年，他態度從容，步伐堅定，進場和退場有一貫的自信優雅。（劉振祥攝，雲門舞集提供）

雲門舞集近期巡演經典舞作《薪傳》，編舞家林懷民在會後舉辦簽名見面會。（李欣恬攝）

雲門舞集近期巡演經典舞作《薪傳》，29日晚間有個特別的插曲，在國家戲劇院裡的演出，戶外廣場也有同步轉播場，演出完畢，編舞家林懷民也走到戶外對觀眾致意，帶著眾人一起撐起書法家董陽孜題字的「風調雨順，國泰民安」巨型布幕，有位國小三年級的小朋友也衝上台獻花給林懷民，場面熱烈溫馨。

林懷民已許久未在兩廳院戶外廣場和觀眾見面，上一次已是2019年，他態度從容，步伐堅定，進場和退場有一貫的自信優雅，他表示，「舞者和所有的工作者一樣，都希望台灣能風調雨順，國泰民安。」

隨後，雲門舞者與近40位旗手義工團，也一起展開長45公尺，寬14公尺大小的「風調雨順，國泰民安」布幕，現場萬民觀眾合力撐起，畫面動人，林懷民也感性地對觀眾喊話：「台灣加油，大家加油。」

1978年首演的《薪傳》，2023年復排版本今年4月自台北開始重演，45年來，一百多位舞者輪番演出「柴船渡烏水，唐山過台灣」的史詩舞劇。現在是雲門第八代舞者詮釋，現場觀眾仍然可以感受到這部舞作的力量。台北演出結束後，將前往台中、高雄、苗栗、嘉義以及台東巡演。